Farming Simulator è in fase di rilascio per Mega Drive

HQ

No, questo non è un pesce d'aprile tardivo. Giants Software si è presa il tempo di sviluppare una versione retrò ufficiale di Farming Simulator, che è ora in fase di rilascio per Mega Drive. È in arrivo in un'edizione molto limitata e presenta praticamente quello che ti aspetteresti: affascinante pixel art ed effetti sonori digitalizzati. Hanno persino coinvolto il leggendario Christopher Hülsbeck per comporre la colonna sonora del gioco.

Farming Simulator 16-Bit era originariamente inteso come bonus digitale per l'edizione da collezione di Farming Simulator 25 su PC, ma a causa dell'elevata domanda, hanno deciso di rilasciarlo anche come cartuccia fisica. Per chi fosse interessato, sono disponibili due versioni, Deluxe e Limited, al prezzo rispettivamente di 69,99 € e 49,99 €. Un'edizione standard sarà disponibile anche presso rivenditori come Amazon.

È qualcosa che ti tenta?