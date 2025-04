Fase finale di UEFA Europa League e Conference League: orari e date di tutte le partite di questa settimana

HQ

Le competizioni UEFA sono alla fase finale. Questa settimana, le semifinali si svolgono per Champions League, Europa League e Conference League. Per le competizioni di secondo e terzo livello, si svolgeranno tutte giovedì 1 maggio e giovedì successivo, 8 maggio.

In Europa League, il Manchester United ha sconfitto eroicamente il Lione con tre gol in cinque minuti, ma affronterà il favorito Athletic Club, vincitore della Copa del Rey lo scorso anno, e spera di giocare la finale in casa a San Mamés, Bilbao.

Europa League

Prima tappa: giovedì 1 maggio alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST:



Atletica - Manchester United



Tottenham - Bodø/Glimt



Giovedì 8 maggio, alle 20:00 BST e 21:00 CEST:



Manchester United - Athletic



Bodø/Glimt - Tottenham



Semifinali di Conference League 2025

Giovedì 1 maggio, 20:00 CEST, 21:00 CEST



Djurgårdens - Chelsea



Betis - Fiorentina



Giovedì 8 maggio, 20:00 BST, 21:00 CEST



Chelsea - Djurgårdens



Fiorentina - Betis