Fast and Furious si rifà il look di un'adolescente americana sexy in Motorheads di Prime Video La serie arriverà sul servizio di streaming il 20 maggio.

Prime Video ha appena mostrato il primo assaggio di una serie completamente nuova che intende debuttare questo maggio. Conosciuto come Motorheads, questo spettacolo è effettivamente ciò che otterresti se incrociassi Fast and Furious e Riverdale, poiché è tutto incentrato sulle sexy auto da corsa su strada degli adolescenti americani nel Midwest. La sinossi completa dello spettacolo dipinge un quadro che include corse frenetiche e ad alto numero di ottani, ma anche un sacco di romanticismo bollente e comportamenti civettuoli, tutti incentrati su un gruppo di liceali. "Motorheads parla del primo amore, del primo crepacuore e del girare la chiave nella tua prima auto. Ambientata in una città un tempo fiorente della cintura di ruggine che ora è alla ricerca di un barlume di speranza, la serie è una storia piena di adrenalina di un gruppo di outsider che formano un'improbabile amicizia per l'amore reciproco per le corse su strada, mentre navigano nella gerarchia e nelle regole del liceo. Quando Motorheads debutterà il Prime Video il 20 maggio, consisterà in una serie di 10 episodi che saranno tutti disponibili giorno e data. Dai un'occhiata al trailer qui sotto. HQ