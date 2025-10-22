Fast & Furious 11 è tornato in pista secondo Vin Diesel

E' stata una strada lunga e faticosa per quello che dovrebbe essere il capitolo finale - la chiamata alla ribalta - per la "famiglia" amante dell'auto. Dopo mesi di difficoltà produttive, divergenze creative, tagli al budget, l'amato franchise automobilistico è tornato in pista secondo lo stesso Vin Diesel. L'annuncio è arrivato come un post a sorpresa su Instagram in cui la star ha condiviso una foto di se stesso mentre cammina al fianco di Michael Moss, il capo creativo della Universal. Sfoggia una felpa con il testo "Fast X Part 2 Los Angeles Production 2025".

Questo fa sembrare che il duo sia riuscito a sistemare le cose tra di loro, e che i fan avranno finalmente il loro undicesimo e ultimo film con Domingo & Friends. Questa volta le cose, almeno secondo alcune delle parole di Diesel, saranno più semplici e con i piedi per terra. Con un piano per riportare il film alle sue radici: le strade di Los Angeles. Niente auto per il bungee jumping, niente viaggi nello spazio. Solo il buon vecchio "pedale fino all'acceleratore".

Tuttavia, con i problemi apparentemente risolti, c'è ancora il problema dell'effettiva esecuzione e del mantenimento delle cose in carreggiata. Qualcosa con cui il franchise ha avuto alcuni seri problemi. Soprattutto con il film Fast X, che ha superato il budget e ha causato un dibattito serio.

Non vedi l'ora che arrivi l'ultima puntata?