Il vecchio super affascinante F-Zero (Super Nintendo) di Nintendo ha dato il via a una tendenza che ha dato vita a Wipeout, Extreme G, Rollcage e tutto il resto, che alla fine ha portato anche a varie piccole affascinanti tracce di lavoro a maglia, di cui la serie Fast firmata dal tedesco Shin'en è una di queste. Fast Fusion è un titolo di lancio esclusivo per Nintendo Switch 2 e la continuazione dei popolarissimi Fast Racing Neo (Wii U) e Fast RMX (Switch). È una corsa in volo stazionario alla Wipeout, senza potenziamenti o armi ma con un sistema nitro di facile comprensione in cui raccogli potenziamenti in un piccolo calibro raccogliendo monete speciali, e poi attivi un aumento di velocità usando R1.

Inutile dire che Fast Fusion non sarebbe mai esistito se non fosse stato per Wipeout. È chiaro che gli sviluppatori tedeschi hanno giocato a Wipeout 2097 più di quanto dovrebbe essere considerato salutare, prendendo in prestito parti del design, delle meccaniche di gioco, degli effetti grafici e tutto il resto, per offrire un'esperienza che non sembra davvero molto originale, ma veloce e stimolante.

È stato descritto come il titolo di lancio che meglio dimostra di cosa è capace Switch 2 in termini di prestazioni. Come una PS4... In altre parole.

Pilotare gli hovercraft è un gioco da ragazzi in Fast Fusion, non devi mai andare alla deriva in aria o usare i freni in questo gioco, il che è un must sia in Wipeout che in F-Zero. Ciò che conta qui, è a tutto gas, solo. Accelera, gira in tempo e cerca di spingere via i tuoi avversari se non possono essere superati, senza contatto. L'unica vera novità qui è che i binari sono decorati con frecce al neon illuminate in rosso/blu e per sfruttare l'aumento di velocità che forniscono, devi assicurarti di impostare il tuo hovercraft sul giusto "colore" per trarne vantaggio. Il pulsante X cambia il colore dell'hovercraft e verso la fine della modalità Grand Prix, richiede al giocatore di impararlo molto bene, per essere in grado di tenere il passo e rimbalzare tra rosso, blu, rosso, rosso, blu, rosso a un ritmo relativamente feroce. Questo mi ricorda molto il vecchio classico top-down di Treasure Ikaruga ed è quindi una bella aggiunta.

Le corse hanno preso molto in prestito da Wipeout 2097, che è ovviamente la migliore fonte di ispirazione che si può trovare in questo sottogenere ormai morto.

Annuncio pubblicitario:

Il resto è molto tipico del genere. Vola veloce, premi un pulsante di salto quando ci sono grandi buche nelle strade futuristiche dove si svolgono le gare e usa la funzione nitro boost al momento giusto. Il controllo del gioco è buono, l'aliante ha la giusta quantità di peso e la sensazione di velocità è fantastica, soprattutto un po' all'interno del gioco quando sblocchi la classe di corse più veloce che fa rima con il segmento Piranha in Wipeout 2097. La grafica scorre bene e per essere un gioco Nintendo portatile è anche piuttosto ordinata. Certo, Fast Fusion difficilmente mi lascia a bocca aperta perché sembra un gioco PS4 piuttosto precoce nel complesso, ma è comunque molto più attraente tecnicamente di quanto lo fosse Fast RMX per Switch, comunque.

La musica è ottima e i tempi di caricamento sono estremamente brevi. Anche l'aggiornamento dello schermo è davvero bello.

Sul lato negativo c'è il fatto che non esiste un multiplayer online, il che nel 2025 sembra quasi assurdo. Penso anche che ci siano troppe poche tracce qui ed è fastidioso che il 99% del gioco sia bloccato quando lo avvii per la prima volta. Inoltre, l'IA dell'elastico degli avversari è un po' troppo fastidiosa e il fatto che il loro "peso" superi sempre il mio peso e che possano quindi spingermi via indipendentemente dalla situazione, mentre io posso molto raramente spingerli via, è anche semplicemente frustrante.

Fast Fusion costa £ 13,49 per Switch 2 e per quella minima somma di denaro, German Shin'en Multimedia offre un clone di Wipeout chiaramente divertente che include anche una modalità a schermo diviso molto elaborata per un massimo di quattro giocatori, in locale. Se, come me, ti mancano sempre Wipeout e F-Zero, hai ragione a spendere i tuoi soldi per questo.

Annuncio pubblicitario: