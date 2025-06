Fast Fusion sta ricevendo una nuova modalità grafica nel prossimo aggiornamento

Uno dei giochi più belli per Switch 2 è il gioco di corse al passaggio del mouse di Shin'en Multimedia Fast Fusion, che è anche piacevolmente riconosciuto come buono. Ora lo studio annuncia che c'è un nuovo aggiornamento in arrivo per il titolo che aggiunge una modalità grafica che chiamano Pure.

Allora, cosa si nasconde dietro a tutto questo? Ebbene, Shin'en Multimedia scrive su X che Pure "renderà il gioco senza upscaling per generare un'immagine più chiara". Più scelte sono ovviamente sempre una buona cosa, ma purtroppo non sapremo quando verrà rilasciato questo aggiornamento. Almeno ora sai cosa c'è in serbo.