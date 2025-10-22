Fast X - La parte 2 sembra essere in arrivo, il dirigente della Universal spiega che "l'abbiamo risolto"

HQ

Di recente ci sono state storie di ogni genere sul destino di Fast & Furious. Dopo l'arrivo di Fast X un paio di anni fa e il suo enorme cliffhanger, stavamo aspettando il capitolo finale della lunga serie di film, qualcosa che per un po' sembrava non sarebbe stato realizzato.

Un rapporto ha suggerito che ci sono state controversie tra Vin Diesel e Universal sul budget e la portata di questo film finale, una situazione che non sembrava sarebbe stata risolta presto. Ma chiaramente non si trattava di un quadro così terribile come il rapporto presentava, poiché un nuovo post sui social media con protagonista il chief marketing officer di Diesel e Universal Michael Moses affronta la questione, dove viene spiegata da quest'ultimo:

"Sto andando alla deriva con Dom Toretto, pianificando tutto, l'abbiamo risolto".

Il video vede persino Diesel indossare una maglietta con la scritta "Fast X Part 2 Los Angeles Production 2025", suggerendo ulteriormente che la produzione si sta avvicinando sempre di più all'inizio del film.

Sei ancora emozionato per il capitolo finale di Fast & Furious ?