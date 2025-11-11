Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake si concentra sulla data di uscita di marzo 2026

HQ

Koei Tecmo si sta preparando da tempo per il ritorno di Fatal Frame ai sistemi moderni e a un nuovo motore grafico con Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake e sembra che lo avremo molto presto. Come abbiamo scoperto all'inizio dello State of Play di PlayStation Japan che è ancora in onda, il gioco horror arriverà il 12 marzo 2026 su PC, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e, naturalmente, PlayStation 5.

Il regista del franchise e di questa nuova versione, Makoto Shibata, è apparso in trasmissione per rinfrescarci su alcune delle novità che vedremo in Crimsom Butterfly Remake. Una versione che, come ha detto il regista, darà particolare attenzione all'uso e alla presentazione di luci e ombre, qualcosa che si può vedere nel video, e che influenzerà anche il modo in cui utilizziamo la telecamera con cui affrontiamo i fantasmi e i pericoli della serie. Questa telecamera aggiunge anche alcuni miglioramenti come lo zoom e la messa a fuoco, come nelle fotocamere moderne, che saranno utili sia nell'esplorazione degli ambienti dettagliati che in combattimento.

Oltre all'annuncio della data di uscita, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake ha rivelato i contenuti della Digital Deluxe Edition, che includerà il gioco base, la colonna sonora digitale e l'artbook, oltre a varie skin e accessori per le sorelle protagoniste. Anche i preordini, che includono oggetti bonus aggiuntivi, sono ora aperti, quindi assicurati di dare un'occhiata a tutto ciò che troverai in Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake il 12 marzo sulla pagina del PS Store e nel trailer qui sotto.