Fatal Fury: City of the Wolves annuncia la seconda stagione con un trailer pieno di schifezza artificiale

Molte persone sono state entusiaste quando SNK ha annunciato lo scorso anno che avrebbe rilanciato la serie Fatal Fury dopo una pausa di due decenni. Tuttavia, quando Fatal Fury: City of the Wolves fu finalmente pubblicato, l'accoglienza fu mista, con molti che non gradirono l'inclusione del calciatore Ronaldo come personaggio ospite.

Le vendite furono così scarse che il capo di SNK si dimise dopo il lancio, ma nonostante ciò (probabilmente sostenuto dal salvadanaio del principe saudita, dato che il Mohammed Bin Salman Foundation possiede SNK), si decise di offrire una seconda stagione. Ora è stato presentato in un trailer, ma nonostante nuove aggiunte entusiasmanti come Blue Mary e Geese Howard, la gente non è affatto contenta.

Si scopre che SNK sembra aver usato l'IA per creare il video, che secondo Snaplytics YouTube Dislike Viewer ha una stragrande maggioranza di recensioni negative, con commenti su YouTube come:

"Non avevo la schifezza dell'IA saudita sulla mia carta bingo 2026"

"Pensavo di guardare un trailer finto lol"

"Quando sono in una gara di "sparati nei piedi" e il mio avversario è SNK"

"AI Geese, il vero incubo... "

"Tutti quei soldi sauditi e non puoi pagare qualcuno un paio di dollari per fare roba vera. State rendendo tutto davvero difficile da godere."

"Se vi state chiedendo perché i prezzi della RAM stanno schizzando alle stelle, il caos dell'IA come questo sono la ragione"

Potete vedere il trailer completo qui sotto. Cosa ne pensi di Fatal Fury: City of the Wolves e dell'uso dell'IA per creare contenuti?