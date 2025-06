Fatal Fury: City of the Wolves ' il primo personaggio DLC verrà lanciato la prossima settimana

HQ

Se ti stai divertendo con Fatal Fury: City of the Wolves da quando è arrivato a fine aprile e ora stai cercando un nuovo personaggio da padroneggiare, abbiamo alcune buone notizie da condividere. SNK ha rivelato la data di uscita del primo personaggio DLC, e questo entusiasmerà i fan della lunga serie.

Unendosi al punto fermo della serie Terry Bogard, ora suo fratello minore Andy Bogard sta arrivando nel gioco come personaggio giocabile. Andy è descritto come un "maestro del combattimento corpo a corpo in stile Shiranui" e un' "arma umana", e arriverà nel gioco insieme a nuovi modi di giocare Episodes of South Town e anche in Arcade. Sarà doppiato da Kieran Regan in inglese e Hiroshi Okamoto in giapponese, e verrà lanciato come parte del Season Pass 1, che è disponibile solo attraverso il formato Special Edition del gioco base, un DLC che includerà anche Street Fighter Ken e Chun-Li di, oltre a Joe Higashi e Mr. Big, Anche.

Con il lancio di Andy Bogard il 24 giugno, puoi vedere il trailer del suo personaggio qui sotto.