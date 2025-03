Fatal Fury: City of the Wolves mostra Cristiano Ronaldo come personaggio giocabile

HQ

La notizia di un nuovo Fatal Fury dopo più di 20 anni è stato uno degli annunci dell'anno per i fan dei giochi di combattimento. City of the Wolves arriverà su PC e console PlayStation 4 e 5 e Xbox Series X/S il 24 aprile 2025. Anche se potrebbe non avere una corsa lunga come altri franchise di giochi di combattimento a causa della mancanza di uscite in questo secolo, molti giocatori hanno apprezzato la notizia. Inoltre, ieri hanno mostrato il trailer del combattente che molti di noi hanno intuito dai suoi post sui social media.

Nientemeno che Cristiano Ronaldo, la leggenda del Real Madrid e della nazionale portoghese, tra gli altri club, che attualmente gioca per Al-Nassr in Arabia Saudita. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro e della UEFA Champions League arriva con uno stile di combattimento che ricorda il Sanji di One Piece e i suoi calci, ma con l'aggiunta di un pallone fatto di pura energia. Questa sembra essere una mossa di marketing per attirare più giovani giocatori, che hanno familiarità con Cristiano, ma con gran parte dei videogiochi sviluppati da SNK.

A meno di un mese dall'uscita del nuovo gioco del franchise, abbiamo già confermato combattenti come Rock Howard, Terry Bogard, Kevin Rian e Vox Reaper, anche se potremmo avere una sorpresa o due in seguito, chissà.

Cosa ne pensi dello stile di combattimento di CR7? Vi lasciamo il trailer qui sotto.