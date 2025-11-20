Fatekeeper mostra un gameplay brutale in prima persona in una lussureggiante missione nella giungla

È stato uno dei gioielli dell'ultimo THQ Showcase all'inizio di agosto. L'editore ha poi introdotto per la prima volta al mondo Fatekeeper, un titolo d'azione fantasy in prima persona sviluppato da Paraglacial per PC.

Ci dissero allora che questo titolo sarebbe stato una sorta di Skyrim potenziato, e sembra che non esagerassero troppo.

Oggi, THQ Nordic ha nuovamente pubblicato notizie su Fatekeeper, questa volta mostrando per la prima volta come sarà il gioco vero e proprio nelle mani dei giocatori. Con un video di circa otto minuti di gioco vediamo il Druido, come conosciamo il protagonista dell'avventura, vagare tra rovine simili a una giungla con un topo parlante (che voce che è! Ho recitato quella parte almeno tre volte per sentire bene i dialoghi!) e combattere alcuni nemici con una grande spada a due mani, raccogliere oggetti e attivare meccanismi. E sì, ci sono molti echi del lavoro di Bethesda, il che non è affatto una cosa negativa.

Dai un'occhiata tu stesso qui sotto. Fatekeeper finora è stato confermato solo che arriverà su PC, ma non sappiamo ancora se arriverà il prossimo anno.

HQ