Fatekeeper sembra un fantastico Scrolls nel trailer di presentazione

HQ

Nell'ambito del THQ Nordic Showcase di stasera, abbiamo dato una prima occhiata a Fatekeeper, un gioco di ruolo d'azione fantasy appena rivelato che sembra avere molte più influenze Scrolls che Souls.

Giochi nei panni del Guardiano del Fato, facendoti strada tra bestie e servi del male che hanno conquistato la terra. Esplorare dungeon, risolvere enigmi e altro ancora sono nel menu insieme a molti combattimenti cruenti con le massicce masse di corna e scaglie che compongono i nemici.

Il combattimento sembra essere un punto focale in particolare in Fatekeeper, permettendoti di combinare spada e stregoneria, oltre a un sacco di schivate e blocchi direzionali. Se sei tentato dal trailer qui sotto e vuoi dare un'occhiata a Fatekeeper di persona, il gioco sarà disponibile in accesso anticipato questo inverno.