Fatshark anticipa la nuova classe Warhammer 40,000: Darktide negli eventi di 10 Years of Tide

Sono passati dieci anni da quando Fatshark ha scatenato per la prima volta gli Ubersreik five nel mondo e, anche se potremmo non giocare più al Vermintide originale, anni dopo stiamo ancora uccidendo ratti e adoratori del Caos in Warhammer: Vermintide 2 e Warhammer 40,000: Darktide.

Per celebrare i 10 anni di Tide, Fatshark ha svelato quella che definisce una tabella di marcia speciale per mostrare cosa sta arrivando nei suoi giochi d'azione cooperativi basati su orde fantasy e fantascientifici. A partire da ora, puoi dare un'occhiata a due eventi speciali nei giochi. Geheimnisnacht ha ripreso il controllo di Vermintide 2 e l'evento comunitario Razioni rubate consente ai giocatori di decidere il destino di Tertium in Darktide.

Poi, l'11 novembre, avremo la rivelazione per la nuova classe in arrivo su Warhammer 40,000: Darktide. Non c'è alcuna anticipazione su ciò che potremmo vedere, ma puoi essere certo che la comunità informata può indovinare ciò che sta arrivando. Sempre a novembre, il 28 arriva una nuova mappa in Vermintide 2, che reinventa una delle mappe più popolari del primo gioco.

Dicembre porta più eventi, con Darktide che riceve un aggiornamento gratuito e una nuova missione Operation, mentre Vermintide 2 ha il suo solito evento Gifts of the Wolf Father.