Fatti da parte Dredge, Dreadmoor sembra diventare la tua prossima ossessione di avventure di pesca oscura

Durante la trasmissione del Day of the Devs che ha seguito il Summer Game Fest, lo sviluppatore Dream Dock era presente per offrire un nuovo sguardo alla sua prossima avventura di pesca in prima persona chiamata Dreadmoor.

Questo è un gioco in cui i giocatori si dirigono verso acque aperte in un mondo sommerso scosso da una catastrofe passata. L'obiettivo è pescare pesce, migliorare la barca, combattere creature mostruose e vivere per sopravvivere un altro giorno in un mondo che non è esattamente un paesaggio onirico.

Con Dreadmoor previsto per il lancio su PC entro la fine di quest'anno, l'ultimo assaggio del gioco ha visto lo sviluppatore condividere una marea di nuove immagini per il progetto, che potete vedere qui sotto.