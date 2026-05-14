Fatti da parte Happy Gilmore, The Hawk di Will Ferrell cerca di prendere il controllo Netflix a luglio

Sembra certamente esserci una formula che le case di produzione amano usare ultimamente quando realizzano serie e film comici di golf, perché se guardiamo a Happy Gilmore 2 e Stick di Apple TV, la premessa riguarda soprattutto un golfista ormai rivolto allo sport che un tempo dominava. Netflix è pronta a riprendere questa situazione nei prossimi mesi, quando arriverà The Hawk.

Questo film comico segue Lonnie "The Hawk" Hawkins (Ferrell), mentre l'eccentrico e selvaggio golfista torna allo sport per riconquistare la sua fama, solo per trovarsi di fronte a una serie di sfide riguardo al fatto che la gente non sa più chi sia e, allo stesso modo, la forma del suo figlio pregiato che attualmente domina lo sport.

La sinossi ufficiale di The Hawk è la seguente: "Lonnie Hawkins, (Will Ferrell) il golfista numero uno del 2004, fatica nelle ultime nove partite della sua carriera a ritrovare la sua magia. Il suo corpo dice di ritirarsi, ma il suo cuore dice che non ha ancora finito. La sua ex moglie e suo figlio Lance, il nuovo ragazzo d'oro del golf, sanno che è finita. Ma con un altro major da vincere per completare il Grande Slam del golf, Lonnie si rifiuta di credere di essere a un colpo di distanza dalla più grande rimonta nella storia del golf."

The Hawk è quasi arrivato, poiché la commedia debutterà su Netflix il 16 luglio. Con il film che vede protagonisti i talenti di Ferrell e anche Molly Shannon, Jimmy Tatro, Fortune Feimster, Luke Wilson e Chris Parnell, potete vedere il teaser trailer qui sotto.