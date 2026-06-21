Fatti da parte, Weird Al: Marvel annuncia il crossover con i Muppets

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Recentemente, abbiamo riportato che la DC si sarebbe alleata con Weird Al Yankovic per un evento speciale crossover di fumetti che vedeva l'iconica pop star parodia unirsi a Superman e Batman per un'avventura che saltava tra le dimensioni. Considerando la continua lotta per il potere tra DC e Marvel, probabilmente avremmo dovuto vedere questo tentativo di superare all'orizzonte.

Marvel ha ora annunciato un evento crossover con The Muppets Show. A settembre, The Muppets Take The Marvel Universe arriverà e vedrà il cast di burattini irrompere nel mondo Marvel per una grande celebrazione del 50° anniversario di The Muppet Show, dove vengono promesse "storie completamente nuove ". Ci viene detto che sarà un evento one-shot e che ci sarà una serie di trame in esplorazione.

Lo sceneggiatore Chip Zdarsky e l'artista Pete Woods vedranno Kermit la Rana, Fozzie Bear, Spider-Man, Miss Piggy, Black Panther, Wolverine, Emma Frost e altri ancora scontrarsi in una storia che ruota attorno al rapimento di Rowlf il Cane da parte di Mojo nel tentativo di avviare un nuovo servizio di streaming.

A peggiorare le cose, lo sceneggiatore Kyle Starks e l'artista Mike Henderson si uniranno in un episodio ai Muppet Labs in cui il dottor Bunsen Honeydew e Beaker si scontrano con Bruce Banner e Hank Pym per un esperimento con raggi gamma e particelle Pym.

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Inoltre, lo scrittore Ashley Allen e l'artista Paco Medina vedranno cosa succede quando Clea si ammala e Doctor Strange chiede aiuto allo Swedish Chef per risolvere la crisi.

La sceneggiatrice MacKenzie Cadenhead e l'artista David Baldeon vedranno poi cosa succede quando il Capitano Link Hogthrob, il Primo Ufficiale Piggy e il dottor Julius Strangepork incontreranno Rocket Raccoon e Groot nello spazio.

E infine, ci sono anche altri racconti promessi dagli scrittori Phillip Kennedy Johnson e Adam F. Goldberg, e dagli artisti E.J. Su e Athila Fabbio.

Il numero debutterà il 23 settembre e potete vedere la copertina di Nick Bradshaw qui sotto.

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