Fatti da parte, Weird Al: Marvel annuncia il crossover con i Muppets
DC è riuscita a conquistare la leggenda parodia del pop, ma la Marvel si sta alleando con i burattini preferiti di tutti.
Recentemente, abbiamo riportato che la DC si sarebbe alleata con Weird Al Yankovic per un evento speciale crossover di fumetti che vedeva l'iconica pop star parodia unirsi a Superman e Batman per un'avventura che saltava tra le dimensioni. Considerando la continua lotta per il potere tra DC e Marvel, probabilmente avremmo dovuto vedere questo tentativo di superare all'orizzonte.
Marvel ha ora annunciato un evento crossover con The Muppets Show. A settembre, The Muppets Take The Marvel Universe arriverà e vedrà il cast di burattini irrompere nel mondo Marvel per una grande celebrazione del 50° anniversario di The Muppet Show, dove vengono promesse "storie completamente nuove ". Ci viene detto che sarà un evento one-shot e che ci sarà una serie di trame in esplorazione.
Lo sceneggiatore Chip Zdarsky e l'artista Pete Woods vedranno Kermit la Rana, Fozzie Bear, Spider-Man, Miss Piggy, Black Panther, Wolverine, Emma Frost e altri ancora scontrarsi in una storia che ruota attorno al rapimento di Rowlf il Cane da parte di Mojo nel tentativo di avviare un nuovo servizio di streaming.
A peggiorare le cose, lo sceneggiatore Kyle Starks e l'artista Mike Henderson si uniranno in un episodio ai Muppet Labs in cui il dottor Bunsen Honeydew e Beaker si scontrano con Bruce Banner e Hank Pym per un esperimento con raggi gamma e particelle Pym.
Inoltre, lo scrittore Ashley Allen e l'artista Paco Medina vedranno cosa succede quando Clea si ammala e Doctor Strange chiede aiuto allo Swedish Chef per risolvere la crisi.
La sceneggiatrice MacKenzie Cadenhead e l'artista David Baldeon vedranno poi cosa succede quando il Capitano Link Hogthrob, il Primo Ufficiale Piggy e il dottor Julius Strangepork incontreranno Rocket Raccoon e Groot nello spazio.
E infine, ci sono anche altri racconti promessi dagli scrittori Phillip Kennedy Johnson e Adam F. Goldberg, e dagli artisti E.J. Su e Athila Fabbio.
Il numero debutterà il 23 settembre e potete vedere la copertina di Nick Bradshaw qui sotto.