FaZe Clan aggiunge S1mple al suo team Counter-Strike 2

FaZe Clan ha cercato di rafforzare i ranghi della sua squadra Counter-Strike 2 negli ultimi tempi, nel tentativo di vederla tornare in cima alla montagna. Ciò ha portato alla decisione di mettere in panchina Helvijs "broky" Saukants e di acquisire uno deiCounter-Strike più grandi giocatori di tutti i tempi come parte di un contratto di prestito con Natus Vincere.

Esatto, Oleksandr "s1mple" Kostyljev indosserà il nero e il rosso di FaZe per le prossime settimane, il tutto mentre l'organizzazione gareggia nell'IEM di Dallas e poi nel BLAST.tv Austin Major dopo.

Non si sa cosa accadrà con s1mple dopo questo, poiché l'annuncio di Natus Vincere aggiunge semplicemente:

"Il leggendario NAVI AWPer Oleksandr "s1mple" Kostyliev sta tornando sulla scena professionistica. Si unirà al FaZe Clan in prestito.

"s1mple aiuterà la propria squadra in due importanti tornei imminenti: IEM Dallas 2025 e BLAST.tv Austin Major 2025.

"Auguriamo a Oleksandr buona fortuna per le partite che ci attendono!"

IEM Dallas è in arrivo molto presto e avverrà tra il 19 e il 25 maggio, e sarà seguito dal Austin Major tra il 2 e il 22 giugno.