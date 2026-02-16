FaZe Clan ha incoronato sei campioni del Invitational 2026

HQ

Considerando che la squadra non è stata esattamente una forza indomabile nella stagione 2025-26 degli esports Rainbow Six: Siege X, potrebbe sorprenderti sapere che FaZe Clan è salito tra i migliori del ranking, ha difeso il titolo ed è stato incoronato campione del Six Invitational 2026.

Questo risultato è arrivato dopo aver sconfitto Team Secret nella finale di ieri sera, un risultato che è andato 3-1 a favore del FaZe Clan e che ha anche visto la squadra incoronata due campioni consecutivi del Six Invitational. Sta diventando sempre più difficile dubitare del FaZe Clan su questo grande palcoscenico, dato che la squadra è stata seconda nel torneo 2024 e si è classificata terza nell'edizione 2022... Con questa serie di forme, è troppo presto per suggerire che un tripletto potrebbe avvenire a febbraio 2027?

Il risultato significa che la squadra di FaZe Clan torna in Brasile ancora una volta con il trofeo, ma anche con un ulteriore milione di dollari in premi. Ah, e un bersaglio enorme sulle loro spalle, perché ora tutti vorranno sparare agli attuali re dei Sei Arcobaleno.