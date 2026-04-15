FaZe Clan Presenta un nuovo programma dell'Accademia con l'obiettivo di scoprire "future superstar"

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FaZe Clan sta cercando la prossima generazione di superstar degli esports e del gaming, tutto attraverso un nuovo programma accademico che l'organizzazione ha lanciato. È considerato FaZe Up Next e, sebbene le informazioni relative al progetto siano scarse al momento, ci viene detto quanto segue.

"Vi presentiamo FaZe Up Next, il nostro programma accademico dedicato allo sviluppo e alla competizione delle future superstar del pro gaming."

FaZe Clan, durante i suoi apanni alla fine degli anni 2010 e all'inizio degli anni 2020, impiegò un gran numero di creatori e star degli esports, ma dopo non essere riuscito a trovare una posizione come società quotata in borsa, perdendo quasi tutto il suo valore, il team ha interrotto i rapporti con molti di questi individui per concentrare invece i propri sforzi su un numero più conciso di opportunità. Questa mossa sembra mostrare che FaZe Clan ha ritrovato il suo equilibrio ed è pronta a iniziare la sua espansione verso i prospetti dell'accademia e il talento del futuro.