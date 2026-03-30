FaZe Vegas è stato nominato campione Major II all'evento di Call of Duty League con sede a Birmingham
OpTic Texas è caduto ultimamente in una tendenza a essere la damigella e non la sposa.
L'attuale campione in carica della Call of Duty League OpTic Texas ha incontrato un intoppo piuttosto strano nella sua stagione di difesa del titolo, poiché l'organizzazione è riuscita a diventare vicecampione ai due Major della stagione in corso. Dopo aver fallito nel battere Paris Gentle Mates in Major I, la squadra ha appena fallito ancora una volta nello scorso weekend a Major II.
Ospitato al DreamHack Birmingham come primo evento della Call of Duty League a lasciare il Nord America da anni, l'evento presentava una finale che vedeva OpTic Texas contro FaZe Vegas, un incontro che non andò affatto nella direzione dei campioni in carica.
Dopo cinque mappe, FaZe Vegas ha vinto dopo aver sconfitto OpTic Texas 4-1, assicurandosi il trofeo, portando 150.000 dollari in premi e anche una serie di punti Call of Duty League che portano FaZe Vegas al secondo posto in questa stagione, a soli 20 punti dai campioni in carica.
Per quanto riguarda il prossimo futuro per la CDL, le qualificazioni per il Major III iniziano il 17 aprile in vista dell'evento principale a metà maggio.