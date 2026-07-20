FaZe Vegas travolge OpTic Texas nella finale delCall of Duty weekend del Championship 2026 League

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Sebbene i OpTic Texas siano riusciti a superare il traguardo a Major IV a fine giugno e a vincere finalmente un torneo nella stagione 2026 della Call of Duty League, l'organizzazione ha altrimenti preso l'abitudine di raggiungere le Grand Final e poi perdere queste partite... Lo ha fatto a Major II, Major III, persino Minor II, e ora la squadra texana sta aggiungendo a questa lista il risultato più importante del secondo posto dell'anno: il Championship Weekend.

Sì, si parla di chi si parla di tutti FaZe Vegas, che ha travolto OpTic Texas nelle finali del Championship Weekend per 5-2, un risultato che in qualche modo rispecchia anche la Winners Final in cui le due squadre si sono affrontate e hanno visto FaZe Vegas prevalere.

Questo risultato significa che FaZe Vegas torna a casa con 800.000 dollari di premi in denaro, ma anche il trofeo 2026 e il diritto di essere immortalato come vincitore dell'era Call of Duty: Black Ops 7 della CDL, dato che la prossima stagione sarà giocata su Call of Duty: Modern Warfare IV.

Va anche detto che il risultato delle damigelle per OpTic Texas non è stato la grande sorpresa per il Championship Weekend, poiché questo è svolto a Los Angeles Thieves. L'organizzazione con sede a Los Angeles ha perso entrambe le partite d'apertura ed è stata tra le prime squadre eliminate, nonostante abbia vinto il Major III in questa stagione e si sia classificata seconda anche in Major IV.

Per quanto riguarda la prossima partita competitiva di Black Ops 7, la Esports World Cup ospiterà il suo torneo basato sulla partita dal 5 al 9 agosto, dopo di che l'azione si fermerà fino alla nuova stagione CDL, probabilmente iniziata nell'inverno 2026.