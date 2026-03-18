FBC: Firebreak non riceverà altri aggiornamenti importanti sui contenuti

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Dire che FBC: Firebreak è stata un'impresa di successo per Remedy Entertainment è forse un'esagerazione, dato che il titolo cooperativo ha debuttato con numeri di giocatori mediocri e recensioni mediocri, oltre a un'offerta di contenuti piuttosto limitata. Quest'ultimo punto doveva essere affrontato con aggiornamenti che portano nuove attività e simili, tuttavia, chiaramente questo non ha funzionato per portare un pubblico al gioco, dato che ora Remedy ha praticamente concluso il lavoro sul titolo.

In un comunicato stampa, si menziona che l'aggiornamento principale di contenuti dell'Open House appena uscito sarà infatti l'ultima grande aggiunta di contenuti a FBC: Firebreak, e che, sebbene il gioco rimarrà online e completamente giocabile, non dovremmo aspettarci l'arrivo di nuovi contenuti in futuro.

Con questo cambiamento in mente, Remedy sta abbassando il prezzo di FBC: Firebreak, con il gioco base ora previsto per £16,74/€19,99 e la Deluxe Edition a £26,74/€29,99. Inoltre, è stato introdotto un Friend's Pass che significa che qualsiasi possessore del gioco può accogliere un amico senza che questa persona debba effettivamente acquistare una copia del gioco.

Guardando a ciò che l'aggiornamento Open House porta, ci viene detto che "aggiunge cinque nuove arene ispirate a luoghi che vanno dal Controllo alla modalità Endless Shift: Mensa, Sala Climatizzatore, Quartier Generale dei Ranger, Piattaforma e Atrio Rituale. Include anche una vasta gamma di miglioramenti nel gameplay e nell'equilibrio volti a rendere il combattimento più chiaro e fluido, e più flessibile."

Siete sorpresi da queste decisioni di Remedy o è ora che FBC: Firebreak venga messo in pausa?