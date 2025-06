FBC: Firebreak raggiunge 1 milione di giocatori

HQ

È stato un lancio problematico per Remedy Entertainment, poiché FBC: Firebreak è stato accolto con una moltitudine di problemi e problemi che hanno richiesto allo sviluppatore finlandese di introdurre rapidamente delle soluzioni. Ma sembra che, anche se ci sono state stranezze, i fan siano stati abbastanza ansiosi di provare il gioco, poiché ora è stato riferito che Firebreak è stato giocato da più di un milione di persone.

Certo, questo non può essere preso come riferimento per le vendite, dato che al debutto il titolo è stato disponibile attraverso servizi come PlayStation Plus e Game Pass, ma è comunque un'impresa impressionante.

Parlando del raggiungimento del traguardo, Remedy afferma: "Sappiamo che c'è ancora molto lavoro davanti a noi e siamo super motivati al riguardo. Abbiamo un sacco di cose eccitanti in pentola

per i giocatori di Firebreak! Ne parleremo presto".