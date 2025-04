FBC: Firebreak verrà lanciato su PC e console a giugno

HQ

Remedy Entertainment ha appena confermato la data esatta di lancio del suo prossimo sparatutto in prima persona cooperativo per tre giocatori FBC: Firebreak. Ambientato nell'universo di Control, questo gioco non ortodosso per gli standard di Remedy arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e su Game Pass e PlayStation Plus il primo giorno, già il 17 giugno.

La data è stata confermata in un livestream che ha anche mostrato un nuovo lavoro chiamato Hot Fix, oltre a mostrare alcune delle azioni Paper Chase e Sticky Ricky, di cui abbiamo avuto modo di parlarvi di recente nella nostra ampia anteprima.

Ma non era tutto. Remedy ha anche colto questa opportunità per affermare che FBC: Firebreak otterrà un Deluxe Edition al lancio. Oltre alla versione standard che costa $ 39,99 / € 39,99 / £ 32,99, il Deluxe Edition costerà ai fan $ 49,99 / € 49,99 / £ 39,99 (o un aggiornamento che costa $ 10,00 / € 10,00 / £ 7,00 per coloro che hanno già acquistato quella standard) e includerà quanto segue:



Pacchetto Voci Premium "L'Incendiario"



Pacchetto vocale premium "Lo spingimatite"



Set di armature Firestarter, revisione Apex (elmetto, giubbotto antiproiettile, guanti)



Pelle per fucile a doppia canna Scorched Remnant



Spray tagliafuoco dorato



Requisizione classificata: "Firestarter": una collezione di 36 oggetti cosmetici sbloccabili, tra cui skin per armi, spray e set di armature



Remedy ha concluso questa esplosione di informazioni confermando che il gioco verrà ampliato con due nuovi lavori nel corso del 2025, oltre a un supporto aggiuntivo previsto per il 2026, con tutti i contenuti giocabili post-lancio gratuiti per tutti i giocatori.

Controllerai FBC: Firebreak a giugno e prenderai una versione Deluxe del gioco?