FC Barcelona disposto a vendere Ferran Torres per concentrarsi su Lewandowski, Rashford e Julián Álvarez

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Secondo fonti ESPN, il FC Barcelona è disposto a cedere Ferran Torres per costruire un attacco più forte la prossima stagione. Con Lamine Yamal e Raphinha indiscutibili in squadra, il club vuole anche mantenere Marcus Rashford, trasformando il prestito dal Manchester United in un acquisto permanente per 30 milioni di euro, oltre a offrire un altro anno a Robert Lewandowski, il cui contratto scade a giugno e ha ricevuto offerte da altre squadre, inclusa la MLS.

Infine, il giocatore da sogno per il Barça in questo momento è l'argentino Julián Álvaraz, che sembra desideroso di lasciare l'Atlético de Madrid la prossima stagione. Nessuna di queste opzioni sarebbe economica, quindi il club è disposto ad ascoltare le offerte su Ferran Torres, l'internazionale spagnolo il cui contratto scade nel 2027, il che significa che quest'estate sarà l'ultima volta che potranno incassarlo e raccogliere fondi per altre operazioni future.

"Una fonte dice che lo scenario ideale per il Barça sarebbe avere Álvarez come attaccante titolare la prossima stagione e Lewandowski come suo sostituto, riducendo così i minuti disponibili per Torres", ha riportato ESPN.

Ferran Torres, prodotto dell'accademia del Valencia, è arrivato al Barcellona nel 2022, provenendo dal Manchester City. Il 26enne ha segnato 12 gol in LaLiga in questa stagione, il secondo miglior risultato del Barcellona, solo dietro ai 14 gol di Lamine Yamal. In totale, 16 gol in questa stagione, ma solo tre nel 2026, e non segna dal 31 gennaio.