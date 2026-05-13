FC Barcelona sta valutando un'azione legale dopo le accuse di Florentino Pérez

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Il FC Barcelona ha annunciato che sta "esaminando attentamente le dichiarazioni e le accuse" del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dopo la conferenza stampa esplosiva in cui ha accusato la stampa, afferma che c'è un compilato contro il club da parte della stampa e ha menzionato il caso Negreira.

"Attualmente sono in fase di analisi e i passaggi da compiere sono in fase di valutazione. Quando ritenuto opportuno, tutte le posizioni e decisioni adottate saranno notificate", ha dichiarato il club in un comunicato.

Sebbene il Barcellona non fosse il bersaglio principale del presidente 79enne, ma attaccò invece la stampa, in particolare ABC, Pérez ha detto che hanno lavorato a un dossier destinato a essere inviato all'UEFA in cui spiegano i 18 punti rubati per decisione degli arbitri in questa stagione in LaLiga, oltre a menzionare che hanno vinto solo 7 campionati negli ultimi 26 anni "perché sono stati rubati".

Florentino Pérez ha indetto nuove elezioni, accogliendo nuovi candidati e, a differenza delle ultime cinque elezioni dal 2009, questa volta potrebbe avere concorrenza da parte di un uomo che Pérez ha descritto come "quell'uomo che parla con le compagnie elettriche e ha un accento sudamericano".