Fear Effect improvvisamente disponibile su PS4, PS5, Switch e Steam

Come un fulmine a ciel sereno e senza alcun preavviso, Fear Effect è improvvisamente uscito sulle piattaforme moderne: PlayStation 4, PlayStation 5, Steam e Nintendo Switch. Un vero classico di culto originariamente uscito quasi esattamente 25 anni fa, ora può essere tuo per poco meno di dieci dollari.

Ciò che rende insolita l'uscita è la completa mancanza di un annuncio ufficiale. Nessuna delle parti coinvolte si è fatta avanti per promuovere il gioco, anzi, ce lo hanno semplicemente buttato in grembo.

Tuttavia, sia i fan nostalgici che i nuovi arrivati curiosi hanno ora la possibilità di vivere ancora una volta l'avventura in cel-shading. Per l'epoca, era rivoluzionario, non da ultimo per le sue dimensioni. Distribuito su quattro CD-ROM pieni zeppi di filmati cinematografici, era innegabilmente interessante all'epoca. Certo, i controlli e il gameplay lasciavano molto a desiderare, ma a chi importava quando eri seduto lì, con gli occhi spalancati e ipnotizzato? Fear Effect era, e rimane, un vero classico di culto.

Hai giocato a Fear Effect in passato? E quali sono i tuoi ricordi più belli del gioco?