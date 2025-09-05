Fede Álvarez passa il testimone sul sequel di Romulus

HQ

Dopo il successo di Alien: Romulus, un sequel è ora ufficialmente in arrivo, anche se senza Fede Álvarez sulla sedia del regista. Invece, Álvarez si sta concentrando sulla co-scrittura della sceneggiatura e sulla produzione del film insieme a Ridley Scott. In un'intervista con TooFab, Álvarez ha rivelato:

"Abbiamo appena finito la sceneggiatura, in realtà, per un sequel di Romulus. Ma passerò il testimone su questo come regista. Lo produrrò, con Ridley Scott, lo produrremo insieme e in questo momento stiamo cercando di trovare un nuovo regista che lo inserisca".

Álvarez sostiene che è nel DNA della serie lasciare che i nuovi registi prendano il sopravvento, proprio come tutto è iniziato con lo stesso Scott. Non si sa come si intitolerà il sequel, chi lo dirigerà e quando sarà presentato in anteprima. Álvarez ha anche ammesso di non aver ancora avuto il tempo di guardare la serie TV Alien: Earth, nonostante abbia sentito cose positive al riguardo. Quel che è certo, però, è che il franchise di Alien continua ad espandersi.

Chi vorreste vedere dirigere il prossimo Alien?