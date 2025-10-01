Fede Valverde esplode per gli articoli dannosi: "Nessuno può dire che mi rifiuto di giocare"

HQ

Dopo una serie di sette partite senza sconfitte, le prime crepe nel Real Madrid di Xabi Alonso hanno iniziato a mostrarsi. Prima, sabato, una dolorosa sconfitta contro i loro acerrimi rivali (oltre al Barcellona) dell'Atlético de Madrid, 5-2. Poi, questa settimana, quella che è sembrata (almeno secondo alcuni media) una spaccatura tra l'allenatore Xabi Alonso e Fede Valverde, uno dei giocatori spesso più costanti, di cui si fidavano Alonso e Ancelotti prima di lui (il giocatore con più minuti di gioco nelle ultime due stagioni in squadra).

Prima della partita di martedì contro il Kairat Almaty in Champions League, Valverde è stato sorprendentemente onesto in conferenza stampa. Forse troppo onesto: "Non sono nato per giocare terzino, non sono cresciuto imparando in quella posizione, ed è stata un'emergenza", ha detto del suo previsto ruolo come terzino destro, viste le assenze di Carvajal e Alexander-Arnold. Ma poi, è stato inaspettatamente escluso dall'undici titolare e non ha preso parte alle sostituzioni.

Dopodiché, i media sportivi in Spagna parlano già di una spaccatura tra il giocatore e l'allenatore, con i titoli che oscurano la vittoria per 5-0 sulla squadra kazaka.

Cercando di spegnere l'incendio, Valverde ha postato su X difendendo se stesso, il suo compromesso con la squadra e affermando di avere un buon rapporto con l'allenatore.

"Ho un buon rapporto con l'allenatore, mi fa sentire fiducioso", dice Valverde

"So di aver giocato brutte partite, ne sono consapevole. Non mi nascondo e affronto le critiche a testa alta. Sono davvero triste. La gente può dire tante cose su di me, ma in nessun caso può dire che mi rifiuto di giocare", ha scritto Valverde su X. "Ho dato tutto e di più per questo club, ho giocato mentre ero fratturato, infortunato, e non mi sono mai lamentato o chiesto una pausa."

Le parole di Valverde insinuano che, se la polemica è iniziata è stato proprio perché si fida di Xabi Alonso. "Ho un buon rapporto con l'allenatore, il che mi fa sentire abbastanza sicuro da dirgli quale ruolo preferisco in campo, ma ho sempre, sempre chiarito che sono disponibile a esibirmi ovunque, in qualsiasi trasferta e in ogni partita."

"Ho lasciato il mio cuore e la mia anima in questo club e continuerò a farlo, anche se a volte non basta o non sto giocando come vorrei. Giuro sul mio orgoglio che non mollerò mai e lotterò fino alla fine, giocando ovunque ci sia bisogno di me".

Da parte sua, Alonso ha detto che la scelta di lasciare Valverde fuori dalla squadra martedì è stata fatta prima di quella conferenza stampa, e ha scelto di concedergli un po' di riposo.

Pensa che ci sia mai stato uno scontro tra Fede Valverde e Xabi Alonso?