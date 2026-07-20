Federazione calcistica spagnola taglia Donald Trump dalla foto della celebrazione della Coppa del Mondo

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Marc Cucurella è l'unico giocatore ad aver vissuto due volte la stessa situazione imbarazzante: essere costretto a stare al fianco di Donald Trump mentre sollevava un trofeo. La stessa cosa che è successa alla finale dei Mondiali per club dell'anno scorso, in cui il Chelsea ha battuto il PSG, è successa quando la Spagna ha sollevato il trofeo dopo aver battuto l'Argentina.

Per fortuna, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto alcuni tentativi per spingere Trump fuori dal centro, e quando la Federazione Reale Spagnola di Calcio ha pubblicato l'immagine sui social media, Trump era dalla parte e la RFEF ha facilmente escluso la posizione.

Le telecamere catturarono il momento. Trump ha insistito per essere al centro mentre i giocatori sollevavano il trofeo, anche se non c'è alcun precedente di un leader del paese ospitante che appare in quel momento, e questo va contro il protocollo, con solo i giocatori e l'allenatore presenti (Trump si è comportato anche come se gli Stati Uniti fossero l'unico paese ospitante della competizione, che è stato co-condotto anche da Messico e Canada, e i cui leader naturalmente non erano sul palco).

Nel video, il capitano spagnolo Rodri, mentre tiene la tazza, sposta delicatamente Trump dal centro per la spalla, e lui sembra andarsene, solo per restare di lato. Gianni Infantino corre, probabilmente per dire al presidente degli Stati Uniti di andarsene, dicendo che non ha posto lì.

Ma dopo alcuni lievi tentativi di Infantino che indica a Trump la via d'uscita, Trump non si muove, il coriandolo appare e Rodri solleva il trofeo. Infine Infantino convince Trump a trasferirsi abbastanza da permettere alla RFEF di escluderlo completamente...