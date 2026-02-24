FedEx fa causa al governo degli Stati Uniti chiedendo un "rimborso completo" per i dazi di Trump

HQ

FedEx ha intentato una causa per chiedere il rimborso completo dei dazi imposti ai sensi dell'uso da parte del presidente Donald Trump dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che la legge non autorizzava tali tasse sulle importazioni. La società globale di consegna ha dichiarato di aver pagato i dazi come importatore ufficiale e ora sta cercando il rimborso tramite la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti.

Nel suo deposito, FedEx ha indicato come imputati la Customs and Border Protection degli Stati Uniti, il suo commissario Rodney Scott e gli Stati Uniti. La società non ha divulgato l'importo richiesto, ma ha dichiarato di agire per proteggere i propri diritti a seguito della decisione del tribunale. La sentenza ha aperto la strada alle aziende per richiedere rimborsi su tariffe che si stima abbiano generato almeno 130 miliardi di dollari di entrate aggiuntive rispetto allo scorso anno.

FedEx si aggiunge a centinaia di aziende (tra cui Revlon, Alcoa, Bumble Bee e Costco) che hanno contestato le tariffe in tribunale. Sebbene la Corte Suprema abbia annullato i doveri basati sull'IEEPA, non ha fornito indicazioni su come gestire i rimborsi. Nel frattempo, Trump ha introdotto una nuova tariffa globale temporanea ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, inizialmente fissata al 10% e poi aumentata al 15%...