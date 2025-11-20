Felipe Massa riesce a portare F1, FIA e Bernie Ecclestone a prova per l'incidente del 2008

HQ

Felipe Massa è riuscito a portare a processo la Formula One Management, la FIA e l'ex presidente della FIA Bernie Ecclestone, riguardo alla cospirazione riguardante la sua sconfitta nel titolo di Formula 1 del 2008, e in particolare su un incidente di Nelson Piquet Jr. al Gran Premio di Singapore 2008, che ha portato il compagno di squadra Fernando Alonso a vincere la gara grazie all'ingresso di una safety car, rovinando il tentativo di Massa per il titolo, che fu poi vinto da Lewis Hamilton di un solo punto.

Massa li fece causa davanti all'Alta Corte di Londra, chiedendo un compenso di £64 milioni (84 milioni di dollari) di danni per la perdita di reddito e di sponsor. Nel 2009, Piquet Jr. rivelò di aver ricevuto ordini di schiantarsi apposta per aiutare Alonso (causando indirettamente la perdita del titolo da parte di Massa). Dopo anni di cospirazioni, fu poi rivelato dallo stesso Ecclestone che la direzione della Formula 1 e la FIA erano a conoscenza dell'incidente in fase e lo avevano insabbiato per salvare la reputazione della F1.

Gli avvocati di Ecclestone hanno affermato che la richiesta di Massa è arrivata troppo tardi ed è fuorviante, ma il giudice Robert Jay dell'Alta Corte di Londra ha respinto i tentativi di archiviare la causa. Jay afferma che Massa ha "reali possibilità di successo" nell'induzione di violazione e nelle accuse di cospirazione, ma ritiene che sarà difficile per il team legale di Massa trovare prove sufficienti a sostegno di tutte le loro affermazioni (tramite Motorsport).

"L'incidente intenzionale mi costò un titolo mondiale", dice Massa

Felipe Massa, in una dichiarazione, ha dichiarato che questa è "una vittoria straordinaria per me, per la giustizia e per tutti coloro che sono appassionati di Formula 1". "L'incidente intenzionale mi costò un titolo mondiale, e le autorità dell'epoca scelsero di coprire i fatti invece di difendere l'integrità dello sport.

"Hanno fatto tutto il possibile per fermare la causa, ma la nostra lotta è per la giustizia, e oggi abbiamo fatto un passo decisivo. La verità prevalerà al processo. Indageremo tutto a fondo. Ogni documento, ogni comunicazione, ogni prova che rivela la cospirazione tra gli imputati sarà presentata."

Nel caso ci fossero dubbi, il giudice ha anche sottolineato che, sebbene il tribunale possa assegnare un risarcimento a Massa, non può annullare i risultati della stagione 2008, scolpiti nella pietra. Massa ha vinto 11 gare prima del ritiro nel 2017, ma nessuna dopo la drammatica stagione 2008, in cui ne ha vinte 6.