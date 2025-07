Felix Baumgartner, l'uomo che si è lanciato dalla stratosfera, muore in un incidente con il parapendio

HQ

Felix Baumgartner, paracadutista e BASE jumper austriaco diventato famoso in tutto il mondo per il suo salto dalla stratosfera nell'ottobre 2012, è morto, all'età di 56 anni, mentre volava in parapendio a Porto Sant'Elpidio, in Italia. L'incidente non è stato causato da un malfunzionamento del velivolo, ma sembra che abbia subito un episodio medico durante il volo che lo ha costretto a perdere il controllo e a schiantarsi in una piscina in un campeggio. Una giovane donna è rimasta ferita nell'impatto, ma non in gravi condizioni. Baumgartner è morto a causa dell'incidente.

Red Bull, uno dei suoi sponsor, ha reso omaggio all'estremo ahtlete. "Grazie, Felix, per essere quello che eri: chiaro, esigente, critico, soprattutto con te stesso. Inflessibile quando ti metti in testa qualcosa; Discutere con te aveva senso solo se arrivavi preparato con argomenti solidi", ha detto l'azienda di bevande energetiche.

"Ti immergevi profondamente in ogni progetto; nessun dettaglio era troppo piccolo, nessun rischio troppo grande se riuscivi a calcolarlo. Noi siamo cresciuti con te e tu con noi. [...] Ti portiamo nel cuore: come collega, come partner leale e, soprattutto, come amico".

Baumgartner, nato a Salisburgo, in Austria, nel 1969, è diventato un fenomeno mondiale quando, il 24 ottobre 2012, si è lanciato con il paracadute dalla stratosfera, alta 39 km (24 miglia), diventando la prima persona a rompere la barriera del suono poiché si sente a una velocità di 1.357,64 km/h (843,6 mph), Mach 1,25. Ha perso il record di altitudine due anni dopo, ma il suo stent, ampiamente pubblicizzato dalla Red Bull per quanto fosse incredibilmente rischioso all'epoca, ha attirato otto milioni di spettatori in diretta.

Quella trovata gli è valsa un Laureus Award, gli "Oscar dello Sport" come "Sportivo d'azione dell'anno" nel 2013.