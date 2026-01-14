Fender ha lanciato cuffie wireless modulari e riparabili

HQ

Cuffie wireless di lunga durata, modulari e che possono essere riparate o sostituite dall'utente finale sono ciò che Fender ci promette.

Mix è il nome, supporta Auracast, ha un trasmettitore USB esterno nascosto all'interno delle cuffie stesse e promette 52 ore di autonomia della batteria, anche con cancellazione del rumore attivata. Supporta audio a bassa latenza e ha anche un connettore da 3,5mm.

La modularità non riguarda solo la sostituzione e la riparazione, ma fa anche parte del marketing e del pubblico target "personalizza your you". Non si fa problemi a puntare agli audiofili, poiché supporta audio a 96kHz/24 bit wireless, oltre all'audio spaziale per chi lo preferisce.

I driver sono grafene da 40mm, l'ANC è una piattaforma ibrida con Environmental NC, e il Bluetooth 5.3 offre supporto per i formati LC3 e LHDC. Inoltre, la ricarica è molto veloce, con 15 minuti che ti danno 8 ore di riproduzione, anche con l'ANC.