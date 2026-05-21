Fenerbahçe firma un accordo con l'Euroleague, il Real Madrid lasciato solo nel progetto NBA Europe per ora

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Il Fenerbahçe ha rinnovato la licenza EuroLeague e rimarrà in competizione per altri dieci anni. Il Real Madrid è ora l'ultimo dei 13 azionisti dell'Eurolega a non aver firmato un prolungamento del contratto con la competizione di basket, aspettando invece di essere il primo in linea per il progetto NBA Europe sviluppato con FIBA Europe.

L'EuroLeague, la principale competizione di basket per club in Europa, è di proprietà privata di 13 squadre azionistiche, che possiedono anche diritti permanenti per la competizione con una A-License. Tutte le altre squadre, Efes, Baskonia, Barcellona, Maccabi, Olimpia Milan, Olympiakos, Panathinaikos, Bayern Monaco, Zalguiris Kaunas, CSKA e ASVEL, hanno firmato accordi decennali con l'EuroLeague con una clausola/sanzione di uscita di 10 milioni di euro nel caso volessero lasciare e partecipare ad altre competizioni, come la NBA Europe.

"Stiamo anche monitorando da vicino la visione di NBA Europe per il basket europeo e la sua prospettiva sullo sviluppo globale del gioco. Consideriamo questo interesse, insieme ad altre iniziative di investimento, di grande valore per il futuro del basket europeo", ha dichiarato il club turco, che ha sottolineato la speranza di collaborazione e opportunità reciproche tra EuroLeague e NBA Europe (tramite Basket News).

Il Real Madrid rimane la squadra più grande d'Europa ad aver ancora non impegnato il futuro della competizione, in attesa degli sviluppi del progetto NBA Europe, che dovrebbe iniziare nel 2027/28 (l'acquisto potrebbe essere posticipato) con un mix di nuove squadre costruite da zero in capitali europee come Londra, Roma, Parigi e Berlino, e alcune squadre già esistenti. alcuni dei quali si qualificavano per meriti nella FIBA Champions League o in competizioni nazionali.

Il Fenerbahçe ha annunciato l'annuncio in vista delle elezioni del 6-7 giugno e pochi giorni prima della partecipazione alla Final Four di EuroLega, in cui affronta il favorito casalingo Olympiacos venerdì e poi contro Real Madrid o Valencia Basket domenica per il secondo titolo consecutivo.