Fernando Alonso accenna al suo ritiro: inversamente legato alle prestazioni dell'Aston Martin nel 2026

Fernando Alonso è a caccia della sua inafferrabile 33esima vittoria dal 2013. Il pilota spagnolo è il più anziano in griglia, con i suoi 44 anni, e ha confermato la sua presenza per il 2026 in casa Aston Martin. Riuscirà però ad andare oltre il suo attuale contratto, che scade alla fine della stagione 2026? Alonso ne ha parlato in un'intervista pubblicata dal suo team, l'Aston Martin, e ha detto che, meglio vanno le cose con la nuova vettura per il 2026, più è probabile che si ritiri nello stesso anno.

"Se le cose vanno bene, penso che sia un ottimo momento per fermarsi perché sono molti, molti anni che inseguo una macchina competitiva e una corsa competitiva, e se ce l'ho penso che sia un ottimo modo per chiudere la mia carriera.

"Diciamo che se siamo competitivi, ci sono più possibilità che mi fermi. Se non saremo competitivi, sarà molto difficile mollare senza riprovarci".

Alonso va a spiegare che lascerà la decisione per il prossimo anno, pensando anche alla situazione in cui si trova la sua squadra. "Non si tratta di me ora. Non ho bisogno di continuare a correre. Sono qui solo per aiutare l'Aston Martin a diventare Campione del Mondo, che sia con me al volante o senza di me al volante, questo è lo scopo principale di questo secondo capitolo della mia carriera."

Alonso si è già ritirato dalla Formula 1 nel 2018, per dedicarsi ad altre discipline da corsa, tra cui la vittoria due volte della 24 Miglia di Le Mans e del World Endurance Championship. È tornato in F1 nel 2021, lo stesso anno in cui l'Aston Martin è tornata alle competizioni. È entrato a far parte dell'Aston Martin nel 2023, ma le prestazioni delle vetture sono peggiorate anno dopo anno. Ora è 14° nella classifica piloti.

L'anno prossimo, tuttavia, con diversi nuovi regolamenti in vigore per motori e telai che interesseranno tutte le squadre, e l'esperienza della leggenda dell'ingegnere Adrian Newey, Alonso vede un'opportunità e sente di avere quello che serve per lottare per un Campionato del Mondo.