Fernando Alonso arriverà più tardi al Gran Premio del Giappone a causa della nascita del suo primo figlio

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Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 inizia venerdì con le prime prove libere, ma ufficialmente inizia con la giornata stampa di giovedì. Tuttavia, il pilota Aston Martin Fernando Alonso la perderà a causa della nascita del suo primogenito.

Aston Martin ha riferito mercoledì che il pilota di 44 anni "arriverà leggermente più tardi questo fine settimana per motivi familiari personali. Tutto va bene e sarà in pista in tempo per venerdì." Si sa che la sua compagna Melissa Jiménez ha appena dato alla luce il loro primo figlio, confermato dalla BBC, poiché Alonso preferisce mantenere la sua vita privata il più privata possibile, cosa difficile dato che entrambi sono figure pubbliche (Jiménez è giornalista sportivo in DAZN). È il primo figlio di Alonso, e Jiménez il quarto; ne ha realizzate tre con il calciatore del Betis Marc Bartra.

Aston Martin ha annunciato all'inizio di questa settimana che Jak Crawford lo sostituirà nella FP1 venerdì, a causa della regola che permette ai piloti di riserva di partire in due Gran Premi all'anno.