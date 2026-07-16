Fernando Alonso e Franco Colapinto saranno più preoccupati per la finale di Coppa del Mondo che per la loro gara in F1

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Fernando Alonso ha parlato delle sue aspettative per il Gran Premio del Belgio questo fine settimana... e sembra più preoccupata per la finale di Coppa del Mondo: la Spagna affronta l'Argentina domenica 19 luglio, lo stesso giorno della gara, alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST.

Alonso ha detto ai giornalisti (tramite Reuters) che "dato che non ci aspettiamo molto questo fine settimana, l'obiettivo principale di domenica sarà tornare a casa e guardare la partita, ad essere onesti."

Alonso si rammarica che, a causa del volo di ritorno, potrebbe saltare il primo tempo e guardare solo il secondo, problemi simili che colpiranno anche lo spagnolo Carlos Sainz e l'argentino Franco Colapinto, che hanno detto che "saranno sicuramente molto più nervosi per la partita che per la gara".

"Ieri ci siamo divertiti molto, abbiamo sofferto molto. Ma se non soffri un po', non sei argentino", ha detto Colapinto, da Alpine. "È stato uno di quei match in cui, sei davvero nervoso, ma poi festeggi tanto. Quindi è stata una lunga serata, ma molto divertente."

Altri piloti come George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Arvid Lindblad, Oliver Bearman (britannico) ed Esteban Ocon (francese) non dovranno preoccuparsi troppo, dato che i loro paesi hanno perso in semifinale...

Quando la Spagna vinse per la prima volta la Coppa del Mondo, Fernando Alonso vinceva gare con la Ferrari

La Spagna ha vinto l'ultima volta la Coppa del Mondo FIFA nel 2010, anno in cui Fernando Alonso si classificò secondo nel campionato F1 con la Ferrari, perdendo di quattro punti contro Sebastian Vettel. Quest'anno, Fernando Alonso è 18° in campionato, avendo conquistato solo un punto, anche l'unico punto conquistato dalla sua squadra Aston Martin, che sta andando ancora peggio rispetto all'anno scorso con una vettura inaffidabile e un motore Honda "pericoloso", che a volte impediscono loro di concludere le gare.

A 44 anni, Alonso è il pilota di F1 più anziano in griglia, e questo potrebbe essere il suo ultimo mese nello sport, lasciando intendere che un ritiro potrebbe avvenire quest'anno o la prossima stagione.