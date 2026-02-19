Fernando Alonso è rimasto bloccato in mezzo alla strada dopo che l'auto Aston Martin si è fermata a lavorare in Bahrain

HQ

Fernando Alonso ha avuto una giornata molto negativa durante i test pre-stagionali di F1 in Bahrain, quando la sua vettura ha improvvisamente smesso di funzionare. Aveva completato 68 giri, ma un problema all'unità motorizzante lo costrinse a fermare completamente la vettura per precauzione.

Dopo i primi due giorni di test, l'AMR26 di Aston Martin era di gran lunga la vettura più lenta degli undici team di Formula 1, e il delusione era ancora maggiore perché c'erano grandi speranze nella combinazione dei motori Honda (che guidarono gli anni di maggior successo della Red Bull) e nel design del leggendario ingegnere Adrian Newey.

Fernando Alonso ha lanciato un messaggio più ottimista, ma le cose non sono migliorate nella seconda settimana dei test in Bahrain. Nonostante alcuni giri promettenti al mattino, il punto più basso è arrivato giovedì pomeriggio, quando l'AMR26 ha smesso di funzionare. Le telecamere televisive hanno ripreso il momento in cui Fernando Alonso ha lasciato l'auto, bloccato sul ciglio della strada.

In cinque giorni in Bahrain, il ritmo è stato imposto da Andrea Kimi Antonelli, che ha completato 76 giri, e Oscar Piastri, il più veloce della giornata. Fernando Alonso è stato 4,669 secondi più lento rispetto al giro più veloce di Antonelli; solo Valtteri Bottas era più lento, 7,39 secondi più lento.