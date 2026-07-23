Fernando Alonso guiderà una Aston Martin molto migliorata questo fine settimana e parla del suo futuro tra "anni"

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Nel 2003, Fernando Alonso ha vinto il suo primo Gran Premio in Formula 1 all'Hungaroring di Budapest. 23 anni dopo, Alonso, che compirà 45 anni la prossima settimana, continua a correre ed è particolarmente fiducioso, perché Aston Martin è pronta a introdurre un enorme pacchetto di upgrade questo fine settimana al GP d'Ungheria.

Invece di introdurre pacchetti di upgrade più piccoli poco a poco, Aston Martin ritiene più efficiente, dato il limite di spesa della Formula 1, introdurre grandi upgrade in una sola volta. Questo fine settimana, al 13° Gran Premio della stagione, Aston Martin presenterà il suo più grande aggiornamento dell'anno: una nuova vettura con un nuovo telaio, meno peso e un design più aerodinamico. Tutte queste cose, e il fatto che Budapest sia un "circuito amichevole" per loro, rendono Fernando Alonso ottimista.

I nuovi aggiornamenti introdotti da Honda si aggiungeranno alle nuove unità di potenza progettate da Honda, che finora le hanno drasticamente deluse, ma saranno modificate al Gran Premio d'Olanda tra esattamente un mese. Aston Martin e Alonso sanno che la stagione è perduta e "non pensano a numeri o posizioni", ma il loro obiettivo è tornare competitivi.

E curiosamente, quando gli è stato chiesto del suo futuro (il suo contratto scade quest'anno), Alonso ha detto a F1.com che è "rilassato", ha ricordato che "ho un contratto, quindi non mi trasferisco!", e ha parlato del futuro in "anni". "Come ho detto molte volte, penso che devo sapere cosa farò l'anno prossimo, e negli anni a venire. Mi sento fresco, motivato, veloce."