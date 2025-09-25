Fernando Alonso ha vinto il suo primo Campionato del Mondo di F1 in questo giorno di 20 anni fa

HQ

Il 25 settembre 2005, Fernando Alonso ha vinto il suo primo titolo di Campione del Mondo di Formula 1. A 24 anni, è stato il pilota più giovane a raggiungerlo (record poi battuto da Lewis Hamilton nel 2008 e Sebastian Vettel nel 2010). Alonso e la Renault hanno posto fine al dominio di Michael Schumacher e della Ferrari (il tedesco ha vinto cinque titoli mondiali di fila).

Alonso è arrivato terzo al GP del Brasile, ma ha vinto sette delle 19 gare di quell'anno, dopo un 2004 senza vittorie. Aveva vinto il suo primo Gran Premio nel 2003, diventando il primo spagnolo a farlo. Con la Renault R25, lui e il suo compagno di squadra Renault Giancarlo Fisichella sono riusciti a vincere anche il campionato Costruttori.

Alonso avrebbe vinto di nuovo il titolo nel 2006, ma non ha mai più vinto un altro Campionato del Mondo. Ci è andato molto vicino nel 2007 (un punto dietro Kimi Raikkonen), nel 2010 (quattro punti dietro Sebastian Vettel), nel 2012 (tre punti dietro Vettel) e nel 2013. Erano gli anni d'oro dell'"Alonsomanía", dove la Formula divenne lo sport più chiacchierato (dopo il calcio) nella società spagnola. Ha aiutato il fatto che sia stato trasmesso anche in TV in chiaro...

Alonso non vince un Gran Premio dal 2013, ma a 44 anni sta ancora lottando per questo e vede il 2026 come un anno di opportunità, con i nuovi regolamenti in vigore e il lavoro di Adrian Newey all'Aston Martin.