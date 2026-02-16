Fernando Alonso offre una risposta più ottimista dopo i deludenti test Aston Martin in Bahrain

HQ

Aston Martin è stata la squadra più lenta durante i test di F1 in Bahrain la scorsa settimana, con una prestazione deludente dell'AMR26, la nuova vettura progettata da Adrian Newey e motorizzata da Honda per Fernando Alonso e Lance Stroll, che non ha soddisfatto le alte aspettative fissate prima dei test: Aston Martin ha completato poco più di 200 giri ed è corsa quattro secondi e mezzo più lenta del tempo in testa in Bahrain.

Come si fa sentire, i piloti Aston Martin hanno pubblicamente dichiarato di prepararsi a un'altra stagione complicata, ma recentemente Fernando Alonso ha provato un approccio più ottimista, dicendo a Sky Sports che "alla fine avranno la macchina migliore", grazie alla sua fiducia con Adrian Newey: "Abbiamo un uomo che, dopo oltre 30 anni in Formula 1, ha dominato tutto questo, Quindi alla fine avremo la macchina migliore. È questione di tempo, ma vogliamo farlo il prima possibile."

Alonso ha piena fiducia in Newey ed è convinto di poter risollevare la situazione ("Ha l'esperienza. Ha attraversato tempi migliori, momenti più difficili, e penso che abbiamo un percorso chiaro di miglioramento"), anche se ci vorrà più tempo del previsto, e si sta preparando a un "inizio più difficile con il piede di difensione. La seconda parte della stagione è quando dobbiamo essere dove vogliamo essere."

Ha inoltre aggiunto che la vettura che useranno nel primo Gran Premio della stagione, a Melbourne, dal 6 all'8 marzo, sarà molto diversa da quella utilizzata nei test pre-stagionali. Ecco il calendario della stagione F1 del 2026.