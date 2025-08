Fernando Alonso potrebbe saltare il Gran Premio d'Ungheria a causa di un infortunio

HQ

Fernando Alonso potrebbe saltare il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota dell'Aston Martin, il più anziano della griglia con i suoi 43 anni, è già stato escluso dalle prove libere 1 del venerdì a causa di un infortunio muscolare alla schiena, sviluppato dopo il Gran Premio del Belgio della scorsa settimana.

Felipe Drugovich guiderà nelle FP1 al fianco di Lance Stroll. Verrà quindi presa una decisione sulla partecipazione di Fernando alle FP2 e al resto del fine settimana a tempo debito", ha detto Aston Martin. Drugovich è pilota di riserva dell'Aston Martin dal 2022, ma non ha mai preso il via in una gara.

Alonso, che salterebbe la gara di domenica se non fosse in forma per le qualifiche di sabato, pensa che il 25enne brasiliano meriti una possibilità. "Sarà bello vederlo in Formula 1. Ha un talento incredibile. La Formula 2 è stata una dimostrazione, ma possiamo vederlo qui ogni giorno quando lavoriamo con lui. Ha sempre fornito le prestazioni che la squadra chiedeva, anche con chilometri molto limitati. Sarà interessante vederlo in un drive a tempo pieno e spero che accada".

Finora, Fernando Alonso ha conquistato solo 16 punti in questa stagione, con due settimi posti in Canada e Austria i suoi migliori risultati. Ha anche lottato per quanto riguarda gli infortuni, con un nervo schiacciato al collo durante il Gran Premio di Cina.