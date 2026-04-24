Fernando Mendoza, di origine spagnola, prima scelta NFL per i Las Vegas Raiders

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Il Draft NFL 2026 si sta svolgendo ora per tre giorni, e Fernando Mendoza è stato la prima scelta, come previsto, andando ai Las Vegas Raiders, una squadra che non vince una partita di playoff da 24 anni. Il ventiduenne ha detto di essere entusiasta di unirsi ai Raiders e di entrare nel grande gioco della NFL, dopo aver vinto il Trofeo Heisman, il premio principale per un singolo giocatore di football universitario, con un record di 16-0 nel 2025, oltre a aver conquistato il premio NCAA e MVP delle finali con gli Indiana Hoosiers.

Tuttavia, non partecipò all'evento a Pittsburgh e rimase invece a Miami con la sua famiglia, perché sua madre non può viaggiare a causa di una malattia. Mendoza è nato da immigrati cubani che si trasferirono a Miami nel 1960, e i suoi bisnonni provengono da Campanario, un villaggio dell'Estremadura, in Spagna.

Secondo Sky Sports, Mendoza non era considerato un prospetto importante un anno fa e ha avuto un interesse limitato per il college appena uscito dal liceo, ma una singola stagione di successo con Indiana gli ha dato la possibilità di giocare nella Major League.

"In fondo, sapevo che i Raiders erano probabilmente la scelta migliore per me grazie allo staff tecnico. Penso che la squadra sia perfetta per il mio stile di gioco, con ottimi compagni sia in attacco che in difesa; sono una squadra formidabile. Penso che tutto stia andando a mio favore, e questa posizione è una benedizione", ha detto Mendoza (tramite AS).

I Raiders hanno vinto solo tre Super Bowl, nel 1976, 1980 e 1983, e sono apparsi nei play-off solo due volte negli ultimi 20 anni, nel 2016 e nel 2021.