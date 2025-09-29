Feroci critiche nei confronti di Deus Ex Remastered dopo la sua presentazione

Durante l'evento di Sony della scorsa settimana, Aspyr ed Eidos Montreal hanno colto l'occasione per svelare Deus Ex Remastered - un tributo al gioco originale, che quest'anno celebra il suo 25° anniversario. Lo sviluppatore definisce il gioco "la versione definitiva" di questo classico RPG cyberpunk, promettendo texture ad alta risoluzione, nuova illuminazione, fisica dell'acqua e del ragdoll, effetti particellari e sincronizzazione labiale. Anche i modelli dei personaggi sono stati aggiornati per garantire un profilo visivo complessivo degno di questa edizione aumentata.

Tuttavia, il pubblico non è rimasto particolarmente colpito, con i fan che hanno criticato il gioco sin dal suo annuncio. Sia su Reddit che su YouTube, i commenti sono abbastanza unanimi:

BearlyReddits: Io... non ho chiesto this...

Jadturentale: Che peccato. È stata una bella partita. Che modo marcio di ottenere una rimasterizzazione.

inches666: La mia vista non è aumentata

slash450: culo puro

Sterlod: Giorno 1 rilascio Xbox 360 doom 3 culo texture

zenderschnitzer4658: Come qualcuno che sta chiedendo una rimasterizzazione di DX da molto tempo ormai, per favore ritarda questo a tempo indeterminato e rifai tutto.

joshandersn: Per favore. Basta darlo a Nightdive:(

Aspyr è stato recentemente al timone di Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered e, prima ancora, di due raccolte con Lara Croft: Tomb Raider I-III Remastered e Tomb Raider IV-VI Remastered, rispettivamente. Deus Ex Remastered uscirà il 5 febbraio del prossimo anno per PlayStation 5, Xbox Series, PC e Switch. Puoi guardare il trailer qui sotto.

Avete qualche idea sull'edizione tributo di Deus Ex, e non vedete l'ora?