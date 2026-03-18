Ferrari e Mercedes discutono sulla regola dei cinque secondi prima della partenza in Formula 1: "Basta così"

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Mercedes e Ferrari sono le due squadre di maggior successo finora in Formula 1 dopo due gare. Mercedes vince chiaramente, con 98 punti, davanti ai 67 punti della Ferrari (la McLaren è terza molto lontana con 18 punti). Entrambe le gare in Australia e Cina si conclusero con le due Mercedes (George Russell e Andrea Kimi Antonelli) seguite dalle due Ferrari (Charles Leclerc e Lewis Hamilton).

Le nuove normative della Formula 1 hanno causato divisioni tra piloti, squadre e tifosi. Mercedes e Ferrari sono per lo più d'accordo con loro (Hamilton dice di amare guidare con loro), ma non sono d'accordo su una nuova regola, un ritardo di cinque secondi di 'pre-partenza' che aiuta i piloti in fondo alla griglia a far partire i motori prima della gara vera e propria.

Mercedes pensa che la Ferrari abbia beneficiato di questa regola nelle prime due gare, ed è stata "egoista e un po' sciocca" quando ha bloccato le modifiche al regolamento. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha risposto alle affermazioni della Mercedes e spiega perché "basta così" e non sosterrà ulteriori modifiche a questa regola (tramite Sky Sports).

"Abbiamo già cambiato drasticamente la regola iniziale con la storia di cinque secondi. Un anno fa sono andato alla FIA. Ho alzato la mano sulla procedura di inizio per dire 'ragazzi, sarà difficile'. La risposta è stata chiara: dobbiamo progettare l'auto rispettando il regolamento e non cambiare il regolamento con l'auto.

"Abbiamo progettato l'auto conformandola al regolamento, il cambio dei cinque secondi, la storia del semaforo blu, non ci ha aiutato affatto, ma penso che a un certo punto sia abbastanza", ha aggiunto Vasseur, aggiungendo anche che per lui il caso è chiuso.