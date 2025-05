Ferrari lancia mocassini slide-in che costano quanto una PS5 Pro

HQ

Non dovrebbe sorprendere assolutamente nessuno che l'abbigliamento e il merchandising del produttore di supercar e veterano del motorsport Ferrari siano molto, molto costosi. Infatti, come punto di riferimento, attiriamo la vostra attenzione su un nuovo paio di mocassini appena arrivati sullo store Ferrari che vi costeranno la stessa somma di denaro che riceverete se aveste acquistato un PS5 Pro.

Conosciuto come Slide Loafers in Brushed Leather, questo elegante paio di calzature costa ben £ 650, ma questo ti dà un paio di scarpe realizzate a mano in pelle con una fodera in pelle rossa, una soletta morbida con un logo Ferrari in rilievo e una suola antiscivolo con il logo Prancing Horse.

Ogni paio di questi sandali è realizzato in Italia in 100% pelle di vitello e viene fornito in un packaging esclusivo, rosso Scuderia e appositamente incartato. Il problema principale è che sono disponibili in un solo colore, ma ci sono molte opzioni di taglia se decidi di spendere molto per un paio di scarpe di lusso.

Ferrari

Annuncio pubblicitario:

Ferrari