Ferrari non fermerà la produzione di motori a benzina

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C'è molta controversia sul design esterno (creato dal designer iPhone Jony Ive) del primo EV della Ferrari, la Luce. Ma è facile dimenticare che questo potrebbe non essere un segno di un destino generale verso il celebre costruttore automobilistico.

In una recente intervista con Australian Drive, il CEO di Ferrari Benedetto Vigna ha chiarito molto chiaramente che Ferrari non interromperà la produzione di motori a benzina e continuerà a produrre motori a combustione tradizionali e gruppi di trasmissione ibridi.

"Abbiamo IC, abbiamo l'ibrido e abbiamo l'elettrico. Punto e basta. Poi il cliente può prendere quello che vuole. Penso che non importi quale tecnologia si usi, purché si offra qualcosa di cui le persone sono innamorate," ha detto.

Ferrari ha ampiamente ignorato le critiche al design della Luce, affermando più volte di essere orgogliosa dell'intera gamma, che attualmente presenta un sano mix di diversi profili di design e trasmissioni.