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Ferrari presenta la nuova V8 F8 Spider unica

Questo modello singolare è stato acquistato per una somma sconosciuta.

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Ferrari ha una cosiddetta divisione "Special Projects" dedicata alla creazione di realizzazioni su misura, uniche che danno il tono per il futuro del marchio, e hanno appena svelato la loro prossima creazione.

Questa è la HC25, basata sulla Ferrari F8 Spider, ma ispirata a modelli più recenti, come la F80 e la 12Cilindri. Anche se la carrozzeria nuova di zecca è su misura e audace, sotto di esso è piuttosto old-school secondo gli standard Ferrari.

L'HC25 mantiene il V8 biturbo da 3,9 litri della F8 Spider, che eroga 710 cavalli e 568 lb-ft di coppia. Sostengono che questo gli dà un tempo da 0 a 100 secondi di 2,9 secondi e una velocità massima di 340 chilometri orari.

Qui non c'è una trasmissione ibrida, cosa che viene lodata online, e su Reddit si dice che questo "avrebbe dovuto sostituire lo SF90."

Un cliente anonimo ha acquistato questo unico HC25 esistente, ma il prezzo pagato dalla persona è sconosciuto.

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